Аудиовизуальный совет: На некоторых телеканалах громкость звука превышала норму

В прошлом году в эфире некоторых вещателей было обнаружено превышение нормы громкости звука.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Аудиовизуального совета Азербайджана.
Отмечается, что для оценки громкости звука в наземном телевизионном вещании регулярно проводились мониторинги. Вещателям была предоставлена техническая документация, отражающая уровень громкости в различные периоды, они проинформированы о том, что громкость звука была выше или ниже нормы.
После корректировки во всех общенациональных телевизионных программах громкость звука стала соответствовать требуемым нормам.