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Аудиовизуальный совет: К концу года будет обеспечена доступность 16 общереспубликанских радиоканалов

Аудиовизуальный совет: К концу года будет обеспечена доступность 16 общереспубликанских радиоканалов К концу текущего года в Азербайджане будет обеспечена доступность 16 общереспубликанских радиоканалов.
Медиа
4 июня 2024 г. 12:52
Аудиовизуальный совет: К концу года будет обеспечена доступность 16 общереспубликанских радиоканалов

К концу текущего года в Азербайджане будет обеспечена доступность 16 общереспубликанских радиоканалов.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов на сегодняшнем круглом столе на тему "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы" в Баку.

По его словам, в настоящее время работа в данном направлении продолжается, процесс осуществляется совместно с Министерством цифрового развития и транспорта.

Ф.Новрузов отметил, что с 16 марта на территории Баку и Абшеронского полуострова в тестовом режиме внедрен новый стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2 в формате HD: "К концу текущего года мы ожидаем положительных результатов, а к концу 2025 года планируется окончательный переход программ общереспубликанских наземных телевещателей на стандарт DVB-Т2".

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Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şura: İlin sonunadək 16 ümumölkə radio kanalının ölkə üzrə əlçatanlığı təmin olunacaq

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