ASAN Radio приступило к вещанию в Гяндже

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В канун двухлетия созданного по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева ASAN Radio, в Гяндже и прилегающих регионах приступили к вещанию радиостанции на частоте 96.5 МГц.

Об этом Report сообщили из сектора по связям с общественностью отдела информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Было отмечено, что наряду с Гянджой, ASAN Radio можно также слушать в Евлахе, Мингячевире, Уджаре, Нафталане, Геранбое и других крупных городах и районах.

Отметим, что в Баку, на Абшеронском полуострове и Сумгайыте ASAN Radio вещает на частоте 100.0 МГц, в южном и аранском регионах - Лерике, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Нефтчале, Сальяне, Ширване, Гаджигабуле, Билясуваре, Саатлы, Сабирабаде, Имишли - на частоте 92.7 МГц.

На данный момент круг вещания ASAN Radio охватывает 65-70% регионов Азербайджана.

ASAN Radio, действующее при Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, является первой и единственной радиостанцией, специализирующейся в области госуслуг.