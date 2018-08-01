Арлем Дезир: В ОБСЕ опечалены и шокированы убийством российских журналистов В ЦАР

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что "опечален и шокирован" убийством в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Глубоко опечален и шокирован в связи с убийством российских журналистов - оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля - в Центральноафриканской Республике. Мои искренние соболезнования их семьям и коллегам", - написал А.Дезир в Twitter.