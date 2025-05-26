ARB предупрежден за распространение дискриминационных высказываний по гендерному признаку

17:27

Сегодня Аудиовизуальный совет Азербайджана провел онлайн-заседание, на котором обсудил содержание выпуска программы "Elgizlə izlə", вышедшего в эфир телеканала ARB 21 мая.

Как сообщает Report, поводом стали высказывания ведущего и гостя передачи, содержащие элементы гендерной дискриминации.

Мониторинг выявил, что в ходе обсуждения тем, связанных с семейными и гендерными отношениями, прозвучали фразы, унижающие достоинство женщин и пропагандирующие стереотипы.

Юридическая служба совета квалифицировала это как нарушение статьи 14.1.4 закона "О медиа", запрещающей распространение дискриминационного контента.

Члены совета единогласно сочли высказывания дискриминационными и приняли решение вынести предупреждение телеканалу ARB.

Всем вещателям также напомнили о необходимости строго соблюдать нормы законодательства при подготовке программ на социальные темы.