О нас

ARB предупрежден за распространение дискриминационных высказываний по гендерному признаку

ARB предупрежден за распространение дискриминационных высказываний по гендерному признаку 17:27
Медиа
26 мая 2025 г. 17:45
ARB предупрежден за распространение дискриминационных высказываний по гендерному признаку

Сегодня Аудиовизуальный совет Азербайджана провел онлайн-заседание, на котором обсудил содержание выпуска программы "Elgizlə izlə", вышедшего в эфир телеканала ARB 21 мая.

Как сообщает Report, поводом стали высказывания ведущего и гостя передачи, содержащие элементы гендерной дискриминации.

Мониторинг выявил, что в ходе обсуждения тем, связанных с семейными и гендерными отношениями, прозвучали фразы, унижающие достоинство женщин и пропагандирующие стереотипы.

Юридическая служба совета квалифицировала это как нарушение статьи 14.1.4 закона "О медиа", запрещающей распространение дискриминационного контента.

Члены совета единогласно сочли высказывания дискриминационными и приняли решение вынести предупреждение телеканалу ARB.

Всем вещателям также напомнили о необходимости строго соблюдать нормы законодательства при подготовке программ на социальные темы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “ARB” televiziya kanalına xəbərdarlıq edilib

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi