​Apple запускает новое приложение для чтения оперативных новостей

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Компания Apple выходит на мировой рынок с новым приложением, которое предоставляет владельцам мобильных устройств, включая смартфоны, доступ к оперативным новостям.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, служба получила название Apple News.

О ее запуске объявлено в Сан-Франциско на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC). В среду компания предоставила дополнительную информацию относительно своего нового информационного приложения. Оно включено в платформу новейшей операционной системы iOS 9, которая поступает на рынок ближайшей осенью.

"Сервис дает возможность читать статьи и новостные сообщения из 50 изданий в новом информационном формате Apple", - отмечает телеканал ABC.