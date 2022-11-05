Аппарат омбудсмена объявил традиционный конкурс журналистских работ

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики по случаю 10 декабря – Международного Дня прав человека и 20-летнего юбилея учреждения института Омбудсмена (2002-2022) объявляет традиционный конкурс журналистских работ, посвященны

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики по случаю 10 декабря – Международного Дня прав человека и 20-летнего юбилея учреждения института Омбудсмена (2002-2022) объявляет традиционный конкурс журналистских работ, посвященный теме "Аппарату Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики - 20 лет!".

Как сообщает Report, наряду с этим объявляется традиционный конкурс детского рисунка на соответствующую тему. В конкурсе могут принять участие дети до 18 лет.

Заявки на конкурс принимаются до 18:00 01 декабря 2022 года в аппарате Омбудсмена (ул.У. Гаджибейли, 80, Дом правительства, II ворота).

Победители конкурса будут выбраны по следующим критериям:

* Соответствие рисунка теме конкурса;

* Оригинальность рисунка с точки зрения темы, идеи, техники обработки и стиля.

Участники могут забрать свои рисунки в течение 10 дней после завершения конкурса. Рисунки, признанные победителями, не подлежат возврату.