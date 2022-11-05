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Аппарат омбудсмена объявил традиционный конкурс журналистских работ

Аппарат омбудсмена объявил традиционный конкурс журналистских работ Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики по случаю 10 декабря – Международного Дня прав человека и 20-летнего юбилея учреждения института Омбудсмена (2002-2022) объявляет традиционный конкурс журналистских работ, посвященны
Медиа
5 ноября 2022 г. 18:53
Аппарат омбудсмена объявил традиционный конкурс журналистских работ

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики по случаю 10 декабря – Международного Дня прав человека и 20-летнего юбилея учреждения института Омбудсмена (2002-2022) объявляет традиционный конкурс журналистских работ, посвященный теме "Аппарату Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики - 20 лет!".

Как сообщает Report, наряду с этим объявляется традиционный конкурс детского рисунка на соответствующую тему. В конкурсе могут принять участие дети до 18 лет.

Заявки на конкурс принимаются до 18:00 01 декабря 2022 года в аппарате Омбудсмена (ул.У. Гаджибейли, 80, Дом правительства, II ворота).

Победители конкурса будут выбраны по следующим критериям:
* Соответствие рисунка теме конкурса;
* Оригинальность рисунка с точки зрения темы, идеи, техники обработки и стиля.

Участники могут забрать свои рисунки в течение 10 дней после завершения конкурса. Рисунки, признанные победителями, не подлежат возврату.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatı ənənəvi jurnalist yazı müsabiqəsi elan edib

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