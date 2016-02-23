​ANS обратился в Верховный суд

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Независимая телерадиокомпания ANS подала кассационную жалобу против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 5 апреля.

Кассационная жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Нигяр Расулбековой.

Отметим, что в 2015 году НСТР потребовал у ANS возвращения в госбюджет выделенных для съемок сериала "Абшерон" 160 тыс. манатов и выплаты штрафа в размере 8 тыс. манатов. Так, ANS TV вместо сериала "Абшерон" представил в НСТР сериал под названием "Sevgi naminə" ("Во имя любви")".

Во время рассмотрения иска НСТР в Бакинском административно-экономическом суде №1 компания ANS выдвинула встречный иск. Однако судья Вюсаля Бахышова не приняла иск на рассмотрение. Телекомпания подала апелляционную жалобу на данное решение. Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу АNS и оставил в силе решение Бакинского административно-экономического суда №1.

На этот раз компания ANS подала кассационную жалобу в Верховный суд.