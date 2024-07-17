Альптекин Джихангир Ишбилир: В информационной сфере идет настоящая война

В информационной сфере идет настоящая война.

В информационной сфере идет настоящая война.

Как сообщает Report, данное мнение выразил медиа-советник посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир на встрече со студентами Медиа-школы Report.

Он отметил, что в условиях широкого распространения дезинформации на интернет-ресурсах во всем мире, задачей средств массовой информации является борьба с ней.

Советник также коснулся турецко-азербайджанских отношений и взаимодействия между СМИ: "В первую очередь, СМИ должны публиковать основанную на достоверных фактах, проверенную информацию. Это единственный способ добиться успеха на информационном фронте. Чтобы доносить до всех голос тюркского мира, необходимо работать над повышением профессионализма молодых журналистов".

Для этого Дж. Ишбилир посоветовал будущим журналистам в совершенстве знать геополитику, быть преданным своим корням и родине.