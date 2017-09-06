Али Гасанов: "Washington Post" - это издание, специализирующееся на фейковых информациях

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил свое отношение к обвинениям, выдвинутым американским изданием "Washington Post".

Как сообщает Report, в интервью АЗЕРТАДЖ Али Гасанов сказал: "20 июля 2017 года при участии президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева состоялась церемония открытия здания, построенного для сотрудников средств массовой информации, и еще 255 представителей медиа получили квартиры. Благородная и достойная инициатива президента Азербайджана была высоко оценена и одобрена всеми нашими журналистами и общественностью медиа, охарактеризована как наглядный пример внимания и заботы главы государства по решению социальных проблем сотрудников СМИ.

К сожалению, уже в соответствии с сформировавшейся традицией эта важная инициатива враждебно комментируется некоторыми местными политическими группами, подконтрольными им медиа органами, а также рядом зарубежных СМИ, звучат такие нелепые обвинения как "ограничение в стране свободы слова и информации", "попытка подкупа журналистов" и др.

Американское издание "Washington Post", всегда отличающееся недоброжелательным отношением к Азербайджану, опубликовало редакционную статью под заголовком "Некоторые журналисты получают бесплатные квартиры в Азербайджане. А другие – тюрьму", еще раз отчетливо продемонстрировало свою необъективность. Связывать меры, осуществляемые в деле решения жилищно-бытовых проблем сотрудников СМИ с делами лиц, арестованных за конкретные преступные деяния, является ни чем иным как злым умыслом и отсутствием логики. Ложь, искажение фактов или преднамеренное их предоставление – это особенности, присущие данной статье и в целом информационной политике этого издания.

Неслучайно, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял "Washington Post" в публикации лживых информаций, фальсификации фактов, обслуживании интересов различных политических кругов и специализации по фейковым информациям. В своем Твиттере господин Трамп сообщил, что газета "Washington Post" исказила факты, связанные с приостановлением его программы помощи сирийским мятежникам, ведущим борьбу с Башаром Асадом. По мнению главы государства США, фейковое издание сочиняет о нем многочисленные лживые истории и фактически превратилось в орудие в руках определенных кругов.

Отчетливо видно, что "Washington Post" используется определенными политическими и монополистическими кругами как средство давления на глав государств, общественно-политических деятелей, бизнес-структуры и даже ряд государств и никак не может считаться образцом свободного медиа. И поэтому призывы "Washington Post" и стоящих за ним кругов о "демократической борьбе", "свободе медиа" не что иное, как пускание пыли в глаза.