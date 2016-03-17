Али Гасанов: Влияние некоторых экономических проблем на медиа в Азербайджане находится в центре внимания президента

"Президент постоянно поддерживал средства массовой информации"

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Экономические проблемы в Азербайджане повлияли на СМИ. Этот вопрос находится в центре внимания президента Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на церемонии награждения победителей конкурса журналистских статей, проводимого Фондом господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана по случаю праздника Новруз.

Он отметил, что глава государства всегда поддерживал средства массовой информации: "Думаю, что это будет и впредь. Каждый человек ждет решения проблем от государства. Азербайджанское государство решает эту проблему, способен решить ее. Президент Ильхам Алиев неоднократно затрагивал этот вопрос".