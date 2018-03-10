Али Гасанов: Никто и никогда не сможет победить азербайджанское государство

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Никто и никогда не сможет победить азербайджанское государство. Никто не может заставить азербайджанское государство отказаться от национальных принципов и идей.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на VII съезде Совета прессы.

"Мы сильнее с президентом Азербайджана и его волей. Мы сильнее с нашей национальной армией, которая обеспечивает безопасность нашего государства. Азербайджан силен с его журналистами", - сказал Али Гасанов.