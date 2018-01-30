Али Гасанов: Мнения о крахе политики в области СМИ в Азербайджане безосновательны

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Баку. 30 января. REPORT.AZ. "Некоторые утверждают, что политика в области СМИ в Азербайджане потерпела крах. Разве оказание помощи столь предосудительно?"

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Он отметил, что утверждения о крахе политики в области СМИ в Азербайджане основаны на заявлениях определенных кругов, многие годы тратящих миллионы для вовлечения медиа-пространства нашей страны в сферу своего влияния. По словам А.Гасанова, некоторые круги под прикрытием грантов стараются вовлечь представителей медиа в сферу своего влияния, действуя против государственности и национальных интересов: "Так называемые бесценные представители грантовых медиа, собравшись в различных европейских центрах, намерены провести перед парламентами этих стран акцию NoTAP. Это – граждане или журналисты, подготовленные из числа азербайджанских журналистов реализаторами грантовой политики. Если введение независимых СМИ одной страны в сферу своего влияния и использование их против государственности есть показатель развития, то нам такое развитие не нужно. Азербайджанские СМИ функционируют на здоровом фундаменте".

А.Гасанов отметил, что национальная пресса поддерживает внутреннюю и внешнюю политику Президента Ильхама Алиева, служа интересам азербайджанского государства. А.Гасанов подчеркнул, что журналисты, щедро финансируемые своими грантодателями и поправшие интересы Азербайджана, сидя за рубежом, управляются определенными кругами и действуют против национальных интересов нашей страны. Он заявил, что выступающие против стратегических интересов государства, должны представить, с какой критикой со стороны азербайджанского общества они столкнутся: "Выступающим перед парламентами чужих стран, вложив в свои уста чужие слова, следует знать, что азербайджанский народ и пресса поддерживают государственную политику".