​Али Гасанов: Медиа-среда и атмосфера политического плюрализма в Азербайджане не отстает ни от одной страны мира

12 марта состоялась церемония награждения победителей конкурса персональных журналистских публикаций, объявленного Фондом государственной поддержки средств массовой информации (ФГПСМИ) при Президенте Азербайджанской Республики в связи с Новруз байрамы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, в котором приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции и СМИ, началось с исполнения Государственного гимна.

На церемонии говорилось о священных ценностях Новруз байрамы, отмечаемого нашим народом на протяжении своей тысячелетней истории, было отмечено значение конкурса, проведенного накануне этого замечательного праздника.

На мероприятии была высоко оценена деятельность Азербайджанского государственного информационного агентства – АЗЕРТАДЖ, 95-летний юбилей агентства был расценен как важное событие в жизни медиа страны. Отмечалось, что в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева группа сотрудников АЗЕРТАДЖ в связи со знаменательной датой удостоена почетных званий.

В своем выступлении помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Али Гасанов отметил, что проведение конкурса персональных журналистских публикаций и торжественных церемоний награждения победителей стало уже традиций. Забота Азербайджанского государства о прессе продолжается год от года в более усовершенствованной форме. Согласно концепции, принятой в этой сфере, ФГПСМИ ежегодно решает те или иные проблемы журналистов, стремится к дальнейшему улучшению их социального благосостояния. Посредством мер, предпринимаемых Фондом, несколько раз в год организуются встречи с журналистами. Общественные обсуждения законов становятся возможны лишь при условии приглашения на обсуждения законов представителей прессы, политических партий и общественных организаций, создании общественных структур при исполнительных органах, проведении таких мероприятий.

Али Гасанов сказал: «В Азербайджане существует свобода слова и медиа. В стране – свободная печать и свободный интернет. Каждый журналист может свободно собрать любую информацию, не подвергаясь никакой цензуре, распространить ее в обществе и вынести собранную информацию и материалы на общественное обсуждение. До настоящего времени в Азербайджане нет журналистов, арестованных или преследуемых за публикации. Но, к сожалению, некоторые международные круги и организации в случае невозможности их непосредственного влияния на Азербайджан и направления его по желаемому ими пути, выискивают разные причины для выступления в различных органах печати и кругах с тезисами в адрес Азербайджанского государства, заключающимися в отсутствии свободной медиа-среды, преследовании неправительственных организаций и т.д. Но присутствующие в этом зале уважаемые представители азербайджанской журналистики лучше всех знают, что все это претензии, вымысел, выражение субъективного мнения, и медиа-среда и атмосфера политического плюрализма в Азербайджане не отстает ни от одной из страны мира. Напротив, мы способны соревноваться и конкурировать с медиа-средой не только на постсоветском пространстве, но также в передовой Западной Европе. Поэтому политика медиа, основанная Азербайджанским государством и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, создает сегодня условия для появления развитых электронных и печатных медиа-образцов свободной печати, свободной журналистики, способной представлять Азербайджан как в стране и регионе, так и на международной арене».

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев неоднократно проводил встречи с представителями медиа, на которых говорил о государственной политике печати и информации. В своих выступлениях глава государства не раз отмечал, что мы создали и продолжим создание всех условий для медиа. Мы не представляем Азербайджанское государство, правительство, общественно-политическую жизнь без свободной медиа, при отсутствии которой не может быть прозрачности. А при отсутствии прозрачности не может быть эффективного государственного управления. Эти заявления Президента составляют основу нашей политики в области медиа. Глава государства неоднократно заявлял, что сегодня каждый может написать о любом государственном чиновнике, представленном в государственном управлении, проанализировать деятельность любого чиновника, вынести все подразделения государственных структур на общественное обсуждение. Но наше требование заключается в том, чтобы эти анализы и информация, информационная деятельность были прозрачными, справедливыми и объективными.

«Каждый журналист – представитель этого народа. В этом смысле Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы ждем от азербайджанской журналистики образцов патриотизма. Если вы не будете представлять и пропагандировать все ценности азербайджанства на международной арене, то кто сделает это? Разумеется, что как бы ни старался азербайджанский журналист, он не сможет представить французское общество и государство, французский народ так, как это сделает французский журналист. В том числе французский журналист также не сможет довести до мира ценности Азербайджана, особенности азербайджанского народа так, как это сделает азербайджанский журналист. В этом смысле у нас есть определенные ожидания от азербайджанской журналистики, наших журналистов. Это, как я сказал, в первую очередь, патриотизм, объективность, беспристрастность с учетом государственных и национальных интересов во всех вопросах»,- сказал А.Гасанов.

Поздравив участников мероприятия с наступающим Новруз байрамы, Али Гасанов пожелал им успехов.

Затем заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента согласно соответствующим распоряжениям Президента Ильхама Алиева в связи с 95-летним юбилеем АЗЕРТАДЖ вручил награды сотрудникам агентства, удостоенным почетных званий.

Исполнительный директор ФГЗСМИ Вюгар Сафарли поздравил представителей медиа с Новруз байрамы, пожелал им новых творческих успехов. Он сообщил, что на конкурс были представлены 120 публикаций от 54 средств массовой информации, которые были оценены экспертами и согласно решению Фонда победителями были объявлены 84 журналиста.

Затем состоялось награждение победителей.

Среди награжденных – и сотрудники АЗЕРТАДЖ.

Мероприятие продолжилось музыкальной программой, посвященной Новруз байрамы.