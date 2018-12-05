Али Гасанов: Если чиновник не знает родного языка, то это его вина

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Прекрасное знание иностранного языка - преимущество для каждого чиновника. Но незнание национального языка и неумение говорить на нем - это уже его вина".

Как сообщает Report, об этом, выступая на конференции по результатам мониторингов программ (передач), проведенных в августе-сентябре этого года в области соблюдения норм литературного языка телерадиовещателей, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что каждый чиновник должен знать национальный язык: "Если чиновник не знает иностранного языка, конечно же, это его недостаток, но в этом нет ничего предосудительного. Знание иностранного языка - это преимущество для чиновника, а вот незнание родного языка - предосудительно. Это относится в том числе и к интеллигенции, и к нашим журналистам, и к любому человеку, имеющему статус гражданина Азербайджана".

Представитель Администрации президента добавил, что в Азербайджане ответственность за сохранение государственного языка в первую очередь ложится на чиновников, на которых возложены обязательства по этой сфере: "Это обязательство не только чиновников, участвующих в управлении государством, но и наших академиков, представленных в академических структурах, наших ученых, научных работников институтов. Во-вторых, конечно же, в учебных заведениях и средствах массовой информации должно быть обеспечено соблюдение применения азербайджанского языка".