Александру Гибой: Критическое мышление, способность анализировать источники – важные инструменты медиаграмотности

Александру Гибой: Критическое мышление, способность анализировать источники – важные инструменты медиаграмотности

Современная медиаграмотность выходит за рамки традиционного понимания и требует от журналистов и читателей гораздо более широкого набора навыков.

Как передает корреспондент Report, об этом генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибой заявил на III Шушинском глобальном медиафоруме.

По его словам, в условиях стремительно меняющейся информационной среды критическое мышление, способность анализировать источники и понимать контекст стали необходимыми инструментами.

Гибой также отметил, что участвует в форуме уже третий год подряд и с каждым разом видит позитивные изменения, происходящие в Шуше.

"Мой первый визит сюда состоялся около трех лет назад — тогда это была первая поездка группы представителей СМИ в Шушу. Это было совершенно другое место: палатки, предупреждающие знаки о минной угрозе, и общее ощущение нестабильности. Все это оставляло довольно тревожное впечатление. Я сам был тому свидетелем", — поделился он.

По его словам, современному медиапрофессионалу важно не только изучать темы, но и уметь наблюдать, самостоятельно проверять и интерпретировать происходящее.

"Сегодняшняя медиаграмотность — это гораздо больше, чем просто умение читать газеты, слушать радио или смотреть новости по телевидению. Сейчас информационное пространство стало значительно шире, появились десятки источников — от соцсетей до блогов и альтернативных платформ. Поэтому критически важно развивать способность фильтровать информацию, проверять ее достоверность и понимать, кто стоит за тем или иным месседжем", — подчеркнул Гибой.