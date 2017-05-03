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    Al Jazeera Media Network приостановил деятельность в Турции

    Al Jazeera Media Network: Мы продолжим распространять сообщения о Турции и ее будущем

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Принято решение закрыть распространяющийся на турецком языке вариант сайта Al Jazeera Media Network, центральный офис которого расположен в Катаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, с 3 мая сайт прекратил свою деятельность в Турции.

    В распространенном структурой заявлении говорится: "Al Jazeera не будет продолжать свою деятельность в Türk Digital. Однако, Al Jazeera Media Network будет распространять происходящие в регионе актуальные новости и встречи. Мы продолжим распространять сообщения о Турции и ее будущем". 

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