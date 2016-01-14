"Аль-Джазира" прекратит вещание в США

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Катарский медиаконцерн "Аль-Джазира" принял решение закрыть свой кабельный телеканал в США.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что вещание прекратится с апреля этого года. Такой шаг "Аль-Джазира" объяснила неблагоприятным климатом на американском рынке телевидения.

Отмечается, что за три года своего существования американская версия телеканала так и не сумела привлечь достаточную аудиторию.

При этом компания не намерена полностью сворачивать свою деятельность в США, но теперь сосредоточится на развитии там цифровых сервисов.

Американская версия телеканала "Аль-Джазира" начала работать в 2013 году. По данным местных СМИ, она была доступна в 61 млн. домов в США, но число зрителей в прайм-тайм редко превышало 30 тыс. человек.