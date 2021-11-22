Аккаунт Игоря Коротченко разблокирован

Обращение к СМИ Youtube-канала VMedia, чье видео ранее стало причиной блокировки Facebook-аккаунта российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, принесло результаты.

Обращение к СМИ Youtube-канала VMedia, чье видео ранее стало причиной блокировки Facebook-аккаунта российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, принесло результаты.

Как передает Report, в заявлении отмечается, что после того как Игорь Коротченко разместил на своей странице видео канала под названием "Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ" , где рассказывается о преступлениях армянских оккупантов на территории Азербайджана, армянские телеграм-каналы и представители армянского лобби в США, стали активно призывать массово кидать жалобы "дезинформация" и "пропаганда ненависти" на данный контент.

Однако благодаря обращению канала VMedia к азербайджанским СМИ и их информационной поддержке, блокировка страницы российского политолога была снята.

Канал VMedia, а также Игорь Коротченко, выражают благодарность азербайджанским журналистам (Interfax.az, Report.az, Oxu.az, Media.az, Day.az, Korrespondent.az, Minval.az, Caliber.az и другим) и всем пользователям соцсетей за проявленную солидарную позицию.

Также не можем обойти вниманием и ресурс rusarminfo.ru за заметку под заголовком "Азербайджанцы обвинили Цукерберга в поддержке армян".

В фильме канала VMedia отмечается, что армянские террористы в своем варварстве пошли еще дальше боевиков ИГИЛ – вскрывали и уничтожали могилы, то есть воевали даже с мертвыми. Все эти преступления совершались на оккупированных ранее землях Азербайджана – на территории, равной по площади государству Ливан или четырем территориям Люксембурга.