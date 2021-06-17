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Академия Телерадио и Медиа-школа Report реализуют совместный проект

Академия Телерадио и Медиа-школа Report реализуют совместный проект Академия Телерадио ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" и "Медиа-школа" Информационного агентства Report реализуют совместный проект.
Медиа
17 июня 2021 г. 13:38
Академия Телерадио и Медиа-школа Report реализуют совместный проект

Академия Телерадио ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" и "Медиа-школа" Информационного агентства Report реализуют совместный проект.

На тренингах и семинарах, которые будут проходить по взаимной договоренности, наряду с представителями двух структур, также примут участие сотрудники других медиа-органов, осуществляющих деятельность в стране. В период обучения планируется организация обмена учителями и студентами, повышение практических знаний и навыков в сфере медиа.

Будет создана возможность, чтобы сотрудники Report, студенты "Медиа-школы" Report получили образование в Академии Телерадио, а для выпускников Академии – пройти практику в Report, а при наличии вакансий трудоустроиться в агентстве.

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Версия на английском языке TV and Radio Academy to implement joint project with Report Media School
Версия на азербайджанском языке Teleradio Akademiyası Report Media Məktəbi ilə birgə layihə reallaşdıracaq

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