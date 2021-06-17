Академия Телерадио и Медиа-школа Report реализуют совместный проект

Академия Телерадио ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" и "Медиа-школа" Информационного агентства Report реализуют совместный проект.

Академия Телерадио ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" и "Медиа-школа" Информационного агентства Report реализуют совместный проект.

На тренингах и семинарах, которые будут проходить по взаимной договоренности, наряду с представителями двух структур, также примут участие сотрудники других медиа-органов, осуществляющих деятельность в стране. В период обучения планируется организация обмена учителями и студентами, повышение практических знаний и навыков в сфере медиа.

Будет создана возможность, чтобы сотрудники Report, студенты "Медиа-школы" Report получили образование в Академии Телерадио, а для выпускников Академии – пройти практику в Report, а при наличии вакансий трудоустроиться в агентстве.