Айгюн Аттар: Награждение секретаря Совбеза Чечни в день крушения самолета AZAL является актом цинизма

Награждение секретаря Совета безопасности Чечни Хамзата Кадырова в день крушения пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря, является актом цинизма.

Награждение секретаря Совета безопасности Чечни Хамзата Кадырова в день крушения пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря, является актом цинизма.

Как сообщает Report , об этом в эфире телеканала Haber Global заявила председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана Айгюн Аттар.

А.Аттар подчеркнула, что не исключает умышленного сбития самолета.

По ее словам, падение самолёта в море могло быть наиболее желаемым исходом для виновных в катастрофе:

"Поскольку таким образом могли бы быть уничтожены улики. Однако факты показывают, что самолет был сбит ракетой, а не столкнулся с птицами".

Эксперт отметила, что Россия является самым близким союзником Азербайджана на Южном Кавказе:

"В этой ситуации Россия должна взять на себя ответственность и извиниться, не пытаясь избежать этого. Именно этого ожидает Азербайджан".

Напомним, что пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находилось 67 человек, из них 42 – граждане Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Кыргызстана. Погибли 38 человек, 29 выжили.

После катастрофы в больницы поступили 27 человек: 15 – граждан Азербайджана, 8 – России, 3 – Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

В числе погибших – три члена экипажа, включая обоих пилотов. Два члена экипажа выжили. 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 раненых и тела четырёх погибших.

Следует отметить, что после катастрофы по поручению главы государства была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря днём траура в Азербайджане.