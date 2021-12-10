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Ахмед Исмайлов: Новый закон оздоровит медийную среду

Ахмед Исмайлов: Новый закон оздоровит медийную среду В Азербайджане целью подготовки нового законопроекта "О медиа" является повышение информационной безопасности, развитие и стимулирование деятельности СМИ.
Медиа
10 декабря 2021 г. 12:20
Ахмед Исмайлов: Новый закон оздоровит медийную среду

В Азербайджане целью подготовки нового законопроекта "О медиа" является повышение информационной безопасности, развитие и стимулирование деятельности СМИ.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) Ахмед Исмайлов сказал во время обсуждения нового законопроекта на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса.

По его словам, медийные реформы и подготовка его составной части - законопроекта "О медиа" воплощают политическую волю государства: "Закон "О медиа" означает новые возможности и новый этап для развития СМИ в Азербайджане. Новый законопроект дает точную классификацию субъектов медиа и в то же время выступает как средство определения социального портрета журналиста. Законопроект "О медиа", как один из основных элементов отношений государства и СМИ, внесет вклад в уточнение правовой картины".

А.Исмайлов довел до сведения, что по законопроекту предусматривается создание медиа-реестра: "Реестр определит круг журналистов и субъектов медиа и даст возможность поддержать их развитие. Включенным в реестр журналистам предусмотрена выдача удостоверений. Хотя предоставление единого журналистского удостоверения журналистам, включенным в медиа-реестр, предусмотрено на основе принципа добровольчества, это окажет положительное воздействие на оздоровление медийной среды".

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov: New law to reinforce media environment
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: "Yeni qanun media mühitini sağlamlaşdıracaq"

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