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Ахмед Исмайлов: Некоторые сотрудники редакций будут регистрироваться в медиа-реестре как журналисты

Ахмед Исмайлов: Некоторые сотрудники редакций будут регистрироваться в медиа-реестре как журналисты Некоторые сотрудники медиа-редакций также будут регистрироваться в медиа-реестре как журналисты.
Медиа
6 февраля 2023 г. 16:51
Ахмед Исмайлов: Некоторые сотрудники редакций будут регистрироваться в медиа-реестре как журналисты

Некоторые сотрудники редакций также будут регистрироваться в медиа-реестре как журналисты.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов заявил на заседании Совета по прессе.

Он отметил, что этот вопрос был обсужден и решен с министерством труда и социальной защиты населения: "Эта ситуация возникла не из-за имеющихся в законе "О медиа" нестыковок, а из-за неверного указания редакционных должностей. В редакциях имеются технические отделы, сотрудники которых не являются журналистами. В медиа-реестре должность сотрудника указывается как заведующий отделом, но род его занятий не ясен, и это создает проблемы, например, при попытке взять ипотеку в банке.

Мы обсудили данный вопрос с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым. Министр и его команда подсказали нам решение, проблема уже устранена. Редакторы и заведующие отделами будут регистрироваться как журналисты", - подчеркнул А.Исмаилов.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: “Redaksiyalarda bir sıra ştatlarda fəaliyyət göstərənlər də Media Reyestrində qeydiyyata alınacaq”

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