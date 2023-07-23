Ахмед Исмайлов: На Глобальном медиафоруме был обсужден ряд важных вопросов

На Шушинском глобальном медиафоруме были серьезно обсуждены вопросы трансформации цифровой медиа-среды, проведены дискуссии о медиа-среде и влиянии искусственного интеллекта на журналистику и медиасферу.

На Шушинском глобальном медиафоруме были серьезно обсуждены вопросы трансформации цифровой медиа-среды, проведены дискуссии о медиа-среде и влиянии искусственного интеллекта на журналистику и медиасферу.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов в беседе с журналистами по итогам Глобального форума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", проведенного по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.

"Глобальный медиафорум проходит в нашей родной Шуше. Участие Президента Ильхама Алиева в первый день форума было очень важным. Участники наблюдали за форумом с большим интересом. Почти за три часа были даны ответы на вопросы более 60 местных журналистов и руководителей субъектов СМИ. В своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил направления реформ в сфере медиа в стране", - сказал он.

По его словам, основной целью Шушинского глобального медиафорума было более точное отслеживание, обсуждение и обмен мнениями о процессах, происходящих в современных медиа.

"Также основной целью проведения подобных форумов является интеграция и унифицированное применение процессов, проводимых в сфере медиаграмотности в медиа и обществе Азербайджана, к процессам, происходящим в мире", - подчеркнул А.Исмайлов.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.