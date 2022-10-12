Ахмед Исмаилов: Законом не ограничивается участие журналистов в мероприятиях

В законе "О медиа" нет никаких ограничений на участие журналистов в каких-либо мероприятиях.

В законе "О медиа" нет никаких ограничений на участие журналистов в каких-либо мероприятиях.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов.

По его словам, журналистам следует самим обращаться для того, чтобы их имена внесли в медиа-реестр: "Что касается журналистов, чьи имена не внесены в реестр, то на их деятельность нет никаких ограничений. Просто некоторые эксперты в ряде случаев неверно трактуют закон "О медиа"".