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Ахмед Исмаилов: Законом не ограничивается участие журналистов в мероприятиях

Ахмед Исмаилов: Законом не ограничивается участие журналистов в мероприятиях В законе "О медиа" нет никаких ограничений на участие журналистов в каких-либо мероприятиях.
Медиа
12 октября 2022 г. 12:30
Ахмед Исмаилов: Законом не ограничивается участие журналистов в мероприятиях

В законе "О медиа" нет никаких ограничений на участие журналистов в каких-либо мероприятиях.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов.

По его словам, журналистам следует самим обращаться для того, чтобы их имена внесли в медиа-реестр: "Что касается журналистов, чьи имена не внесены в реестр, то на их деятельность нет никаких ограничений. Просто некоторые эксперты в ряде случаев неверно трактуют закон "О медиа"".

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Версия на азербайджанском языке İcraçı direktor: “Jurnalistlərin tədbirdə iştirak etməsi üçün qanunda hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur”

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