Ахмед Исмаилов: Вопрос о ссылке на источник решен с юридической точки зрения

Вопрос о ссылке на источник решен с юридической точки зрения, журналисты же несут ответственность за соблюдение правил.

Вопрос о ссылке на источник решен с юридической точки зрения, журналисты же несут ответственность за соблюдение правил.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (МЕДИА) Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по деятельности за 2022 год.

Он отметил, что журналистам следует обращаться в агентство в связи с нарушением правил ссылки на источник: "Если журналист видит, что его материал был размещен на каком-то сайте без ссылки, он может обратиться в агентство, которое рассмотрит вопрос и примет меры. Однако в случае отсутствия обращения агентство будет полагать, что этот вопрос был согласован между сторонами, и автор разрешил публикацию статьи на другом сайте”.