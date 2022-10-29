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Ахмед Исмаилов: Такие фильмы, как "Божья коровка", доносят армянский вандализм до международной общественности

Ахмед Исмаилов: Такие фильмы, как "Божья коровка", доносят армянский вандализм до международной общественности Такие экранные работы, как короткометражный документальный фильм "Божья коровка", необходимо переводить на иностранные языки в целях донесения до международного сообщества армянского вандализма.
Медиа
29 октября 2022 г. 15:15
Ахмед Исмаилов: Такие фильмы, как Божья коровка, доносят армянский вандализм до международной общественности

Такие экранные работы, как короткометражный документальный фильм "Божья коровка", необходимо переводить на иностранные языки в целях донесения до международного сообщества армянского вандализма.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, выступая на презентации фильма.

По его словам, важным шагом был бы перевод фильма на иностранные языки и распространение его в социальных сетях для донесения до международной общественности:

"Если бы азербайджанские СМИ широко освещали подобные истории, доносили бы их до международного сообщества, то, на мой взгляд, весь мир бы услышал голос Азербайджана. Создание фильма при поддержке Global Media Group с честью продолжило миссию по продвижению реалий страны как внутри Азербайджана, так и за рубежом. Мы считаем, что подобные истории помогают донести до международной общественности армянский вандализм".

В своем выступлении исполнительный директор MEDİA выразил благодарность азербайджанской армии, освободившей Карабах под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

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Версия на английском языке Armenian vandalism should be conveyed to international community with films like 'Parabuzen' – MEDIA Executive Director 
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: “Parabüzən” kimi filmlərlə Birinci Qarabağ müharibəsinin dəhşətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməsinə ehtiyac var"

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