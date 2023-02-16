Ахмед Исмаилов: Предпринимаются важные шаги для повышения медиаграмотности

Реформы в СМИ идут полным ходом. Ключевой частью этого процесса является налаживание правильной коммуникации с обществом.

Реформы в СМИ идут полным ходом. Ключевой частью этого процесса является налаживание правильной коммуникации с обществом.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на тренинге-семинаре на тему "Эффективная коммуникация".

По его словам, в настоящее время ведется работа по повышению профессиональных навыков журналистов: "Организуются тренинги для сотрудников соответствующих государственных органов. Также предпринимаются важные шаги для повышения медиаграмотности".

Отметим, что тренинг-семинар проводится Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.