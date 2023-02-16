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Ахмед Исмаилов: Предпринимаются важные шаги для повышения медиаграмотности

Ахмед Исмаилов: Предпринимаются важные шаги для повышения медиаграмотности Реформы в СМИ идут полным ходом. Ключевой частью этого процесса является налаживание правильной коммуникации с обществом.
Медиа
16 февраля 2023 г. 12:31
Ахмед Исмаилов: Предпринимаются важные шаги для повышения медиаграмотности

Реформы в СМИ идут полным ходом. Ключевой частью этого процесса является налаживание правильной коммуникации с обществом.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на тренинге-семинаре на тему "Эффективная коммуникация".

По его словам, в настоящее время ведется работа по повышению профессиональных навыков журналистов: "Организуются тренинги для сотрудников соответствующих государственных органов. Также предпринимаются важные шаги для повышения медиаграмотности".

Отметим, что тренинг-семинар проводится Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov: Important work underway to improve media literacy
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: "Media savadlılığının artırılması üçün vacib işlər görülür"

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