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Ахмед Исмаилов: Отмена цензуры сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений

Ахмед Исмаилов: Отмена цензуры сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений Отмена цензуры в Азербайджане сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений в стране.
Медиа
4 июля 2023 г. 13:03
Ахмед Исмаилов: Отмена цензуры сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений

Отмена цензуры в Азербайджане сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений в стране.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов во время выступления на республиканской научно-практической конференции "Современные азербайджанские медиа - стандарты профессионализма и новые тенденции", организованной факультетом журналистики Бакинского государственного университета, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В нашей конституции, разработанной под руководством великого лидера Гейдара Алиева и принятой 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования, отражены конкретные положения, касающиеся свободы слова, мнения и информации. В результате политической воли и больших усилий великого лидера в Азербайджане были устранены искусственные барьеры, ограничивающие плюрализм, свободу слова и информации. Подписанный Гейдаром Алиевым в 2000 году указ заложил основу для празднования дня азербайджанской национальной печати", - отметил Ахмед Исмаилов.

Председатель агентства также отметил, что свобода мысли, слова и информации в Азербайджанской Республике является важной составляющей политического курса президента страны Ильхама Алиева и достигнутых демократических достижений.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: “Senzuranın ləğvi söz, məlumat və fikir azadlığının təmin edilməsində mühüm rol oynadı”

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