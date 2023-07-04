Ахмед Исмаилов: Отмена цензуры сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений

Отмена цензуры в Азербайджане сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений в стране.

Отмена цензуры в Азербайджане сыграла важную роль в обеспечении свободы слова, информации и мнений в стране.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов во время выступления на республиканской научно-практической конференции "Современные азербайджанские медиа - стандарты профессионализма и новые тенденции", организованной факультетом журналистики Бакинского государственного университета, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В нашей конституции, разработанной под руководством великого лидера Гейдара Алиева и принятой 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования, отражены конкретные положения, касающиеся свободы слова, мнения и информации. В результате политической воли и больших усилий великого лидера в Азербайджане были устранены искусственные барьеры, ограничивающие плюрализм, свободу слова и информации. Подписанный Гейдаром Алиевым в 2000 году указ заложил основу для празднования дня азербайджанской национальной печати", - отметил Ахмед Исмаилов.

Председатель агентства также отметил, что свобода мысли, слова и информации в Азербайджанской Республике является важной составляющей политического курса президента страны Ильхама Алиева и достигнутых демократических достижений.