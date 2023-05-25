Ахмед Исмаилов: Основная цель проводимых в сфере медиа реформ - оздоровление медиа-среды

Основной целью реформ, проводимых в сфере медиа, является оздоровление медиа-среды и поддержка производства качественных новостей.

Основной целью реформ, проводимых в сфере медиа, является оздоровление медиа-среды и поддержка производства качественных новостей.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов заявил в Верховном суде на встрече с представителями СМИ в рамках диалоговой платформы "Фемида".

Он отметил, что в числе приоритетных для Агентства вопросов - подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях регулирования отношений субъектов медиа с обществом и государством, внесение в государственные органы и органы местного самоуправления предложений по решению проблем, препятствующих деятельности СМИ.

"Создание благоприятных условий для развития субъектов медиа является наглядным доказательством обеспечения плюрализма, свободы мысли и слова в нашей стране", - добавил А.Исмаилов.