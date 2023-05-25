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Ахмед Исмаилов: Основная цель проводимых в сфере медиа реформ - оздоровление медиа-среды

Ахмед Исмаилов: Основная цель проводимых в сфере медиа реформ - оздоровление медиа-среды Основной целью реформ, проводимых в сфере медиа, является оздоровление медиа-среды и поддержка производства качественных новостей.
Медиа
25 мая 2023 г. 11:18
Ахмед Исмаилов: Основная цель проводимых в сфере медиа реформ - оздоровление медиа-среды

Основной целью реформ, проводимых в сфере медиа, является оздоровление медиа-среды и поддержка производства качественных новостей.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов заявил в Верховном суде на встрече с представителями СМИ в рамках диалоговой платформы "Фемида".

Он отметил, что в числе приоритетных для Агентства вопросов - подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях регулирования отношений субъектов медиа с обществом и государством, внесение в государственные органы и органы местного самоуправления предложений по решению проблем, препятствующих деятельности СМИ.

"Создание благоприятных условий для развития субъектов медиа является наглядным доказательством обеспечения плюрализма, свободы мысли и слова в нашей стране", - добавил А.Исмаилов.

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov: Improvement of media environment - main goal of reforms in media
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov media sahəsində aparılan islahatların əsas məqsədini açıqlayıb

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