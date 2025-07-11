Ахмед Исмаилов: Медиареформы в Азербайджане направлены на защиту информпространства

Главной целью медиареформ, реализуемых в Азербайджане за последние 5 лет, является защита информационного пространства и укрепление потенциала журналистики.

Главной целью медиареформ, реализуемых в Азербайджане за последние 5 лет, является защита информационного пространства и укрепление потенциала журналистики.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) Ахмед Исмаилов на форуме, организованном MEDIA и Azerconnect Group.

По его словам, одним из достижений медиареформ является поддержка государством процесса формирования интереса молодежи к медиасфере:

"Уже сейчас можно говорить о первых результатах медиареформ. Можно с уверенностью отметить, что в работе наших СМИ наблюдаются серьезные качественные изменения. В Азербайджане созданы благоприятные условия для самовыражения и реализации потенциала молодежи".

Исмаилов подчеркнул, что современные вызовы и требования отличаются: "В отличие от наших классических просветителей, современная азербайджанская молодежь проживает в независимом государстве. Наше государство оказывает всю необходимую поддержку для достижения целей, поставленных молодежью, победившей в Отечественной войне".