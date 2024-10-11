Ахмед Исмаилов: Формирующиеся тренды в медиа также вызывают технологические угрозы

В современную эпоху новые тренды в медиа, наряду с формированием позитивных тенденций, также вызывают новые технологические угрозы для информационной безопасности.

В современную эпоху новые тренды в медиа, наряду с формированием позитивных тенденций, также вызывают новые технологические угрозы для информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на конференции "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма" в Баку.

По его словам, обеспечение высокого уровня информационной безопасности, предотвращение случаев загрязнения информационной среды страны, а также повышение уровня профессионализма медиа и журналистики в целом являются важными вызовами современности: "С этой точки зрения заслуживает внимания инициатива Совета прессы по проведению мероприятия именно на такую актуальную тему".

Исмаилов отметил, что стимулирование деятельности медиа, служащей объективному и профессиональному информированию общества, реализация права на получение достоверной информации и повышение доверия между общественностью и медиа являются основными целями государства.