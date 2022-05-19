Ахмед Исмаилов: Азербайджанские СМИ сейчас переживают период серьезных реформ

"В годы Отечественной войны азербайджанские журналисты не только выполнили свой профессиональный долг, но и, взяв оружие, встали на защиту страны, а многие из них были награждены высокими государственными наградами".
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на форуме сотрудничества азербайджано-турецких неправительственных организаций.
По его словам, есть журналисты, ставшие шехидами при исполнении служебных обязанностей: "Азербайджанские журналисты не в первый раз становятся жертвами армянского террора. Теперь же азербайджанским медиа необходимо продемонстрировать новый концептуальный подход, чтобы привести свою работу в соответствие с темпами развития страны и современными вызовами. Неутомимая деятельность президента Азербайджана по доведению до мира правды о нашей стране в 44-дневной Отечественной войне является авторитетным источником и ценным примером, на который ссылаются представители СМИ при выполнении своего профессионального долга".
Исполнительный директор отметил, что в настоящее время азербайджанские СМИ переживают период серьезных и всеобъемлющих реформ: "Подписанным 12 января прошлого года Указом президента Ильхама Алиева “Об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджанской Республике” заложен фундамент нового этапа в развитии медиа. Создание MEDİA также является составной частью процесса строительства, осуществляемого именно в этом направлении".