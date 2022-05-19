Ахмед Исмаилов: Азербайджанские СМИ сейчас переживают период серьезных реформ

"В годы Отечественной войны азербайджанские журналисты не только выполнили свой профессиональный долг, но и, взяв оружие, встали на защиту страны, многие из них были награждены высокими государственными наградами".

"В годы Отечественной войны азербайджанские журналисты не только выполнили свой профессиональный долг, но и, взяв оружие, встали на защиту страны, а многие из них были награждены высокими государственными наградами".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на форуме сотрудничества азербайджано-турецких неправительственных организаций.

По его словам, есть журналисты, ставшие шехидами при исполнении служебных обязанностей: "Азербайджанские журналисты не в первый раз становятся жертвами армянского террора. Теперь же азербайджанским медиа необходимо продемонстрировать новый концептуальный подход, чтобы привести свою работу в соответствие с темпами развития страны и современными вызовами. Неутомимая деятельность президента Азербайджана по доведению до мира правды о нашей стране в 44-дневной Отечественной войне является авторитетным источником и ценным примером, на который ссылаются представители СМИ при выполнении своего профессионального долга".

Исполнительный директор отметил, что в настоящее время азербайджанские СМИ переживают период серьезных и всеобъемлющих реформ: "Подписанным 12 января прошлого года Указом президента Ильхама Алиева “Об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджанской Республике” заложен фундамент нового этапа в развитии медиа. Создание MEDİA также является составной частью процесса строительства, осуществляемого именно в этом направлении".