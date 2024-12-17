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Ахмед Исмаилов: Азербайджан противостоит угрозам загрязнения информационной среды

Ахмед Исмаилов: Азербайджан противостоит угрозам загрязнения информационной среды Азербайджан регулярно сталкивается с попытками засорения информационной среды со стороны определенных кругов.
Медиа
17 декабря 2024 г. 11:45
Ахмед Исмаилов: Азербайджан противостоит угрозам загрязнения информационной среды

Азербайджан регулярно сталкивается с попытками засорения информационной среды со стороны определенных кругов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов на конференции "Медиаграмотность".

Он отметил, что подобные угрозы, воздействующие на медиаэкосистему страны, требуют как совершенствования конкурентоспособного производства новостей, так и повышения медиаграмотности, чтобы минимизировать влияние ложной информации на общественное мнение.

Исмаилов сообщил, что Агентство с учетом международной практики разработало стратегию, которая направлена на обучение различных целевых групп, включая подростков, молодежь, а также представителей медиа и образовательной сферы. В рамках этой стратегии регулярно проводятся семинары с участием экспертов по медиаграмотности и государственных чиновников, сказал он.

"Благодаря современному подходу к организации медиа и коммуникационной деятельности, особенно в преддверии и в период COP29, попытки проведения очернительных кампаний против Азербайджана были оперативно пресечены отечественными СМИ. Это позволило укрепить устойчивость аудитории к дезинформации", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov: Azerbaijan constantly targeted by various circles aiming to pollute its information environment
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: Azərbaycan onun informasiya mühitini çirkləndirmək istəyən müxtəlif dairələrin daim hədəfindədir

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