Ахмед Исмаилов: Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в медиасфере

Между медиа-субъектами Азербайджана и Узбекистана ведется интенсивная работа по укреплению сотрудничества.

Между медиа-субъектами Азербайджана и Узбекистана ведется интенсивная работа по укреплению сотрудничества.

Как сообщает участвующий в работе форума представитель Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на азербайджано-узбекском медиафоруме "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией", который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

По его словам, в результате политической воли президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Узбекистана Шавката Мирзиёева, братские отношения между странами еще больше укрепляются. Интенсивные связи, которые внесли серьезный вклад в развитие регионов, оказывают динамичное влияние на все сферы, включая медиа.

"Взаимные визиты лидеров обеих стран являются важным историческим событием с точки зрения развития отношений и стратегического партнерства между тюркскими государствами. Эти визиты, а также подписанные в их рамках документы являются наглядным проявлением дружбы и братства между азербайджанским и узбекским народами", - отметил А.Исмаилов.

Он подчеркнул, что официальный государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан в августе этого года имеет исключительное значение и заложил основу нового исторического этапа в отношениях. 23 августа в рамках визита был подписан "Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан", два братских народа, два независимых, сильных, суверенных и авторитетных государства стали официальными союзниками.

"Союзнические отношения, в свою очередь, дают серьезный импульс развитию взаимного сотрудничества в медиасфере и реализации фундаментальных проектов", - добавил глава Агентства развития медиа.

А.Исмаилов сообщил, что интенсивно ведется работа по налаживанию сотрудничества между ответственными организациями Азербайджана и Узбекистана в сфере развития и координации медиа, развитию деятельности структурных подразделений госорганов двух стран, ответственных за коммуникацию, организации обмена опытом в области медиаобразования и медиаграмотности, а также укреплению сотрудничества между медиа-субъектами.

"Подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Агентством информации и массовых коммуникаций Узбекистана 20 июня 2022 года в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте дало серьезный стимул оживлению нашей деятельности", - подчеркнул он.

Руководитель MEDİA отметил, что узбекско-азербайджанский медиафорум вновь поднимает вопрос борьбы с дезинформацией в медиаповестке, подчеркивая, что борьба с этой проблемой носит международный характер, и выразил уверенность, что он будет знаменательным с точки зрения поиска выхода из сложившейся ситуации.

Он также добавил, что в этом году повестка дня азербайджанских СМИ достаточно насыщенна: "Как вы знаете, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года. Пользуясь случаем, мы просим наших узбекских коллег, уважаемых представителей СМИ, участвующих в форуме, обеспечить всестороннее и широкомасштабное информирование о мероприятиях и подготовительной работе, проводимой в Азербайджане в связи с COP29, борьбе с последствиями изменения климата на национальном уровне, устойчивом подходе, демонстрируемом в процессе восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, в целом об инициативах, выдвигаемых Азербайджаном во имя зеленого мира, и оказать медиаподдержку на различных уровнях".