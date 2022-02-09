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Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»

Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа» Закон «О медиа» направлен на оздоровление информационной среды страны, укрепление национальных информационных ресурсов, сохранение и обеспечение плюрализма мнений в журналистике.
Медиа
9 февраля 2022 г. 12:20
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»

Закон «О медиа» направлен на оздоровление информационной среды страны, укрепление национальных информационных ресурсов, сохранение и обеспечение плюрализма мнений в журналистике.

Как передает Report, об этом сказал руководитель отдела Агентство развития медиа (MEDİA) по работе с субъектами медиа и журналистами Натиг Мамедли.

По его словам, что в тот же день, когда был подписан закон «О медиа», государство предоставило журналистам право на льготную ипотеку.

Он подчеркнул, что это является показателем того, что президент Азербайджана уделяет внимание к социальным проблемам представителей медиа: «Государство, не налагая никаких обязательств, распространило на представителей медиа привилегии, которые предусмотрены для госслужащих, учителей, ученых, спортсменов, добившихся высоких результатов. Это еще и шаг, направленный на повышение престижа профессии журналиста и медиа в целом».

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Версия на английском языке Media Development Agency reveals goals of new law 'On media'
Версия на азербайджанском языке Medianın İnkişafı Agentliyi yeni qanunun hədəflərini açıqlayıb

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