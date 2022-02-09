Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»

Закон «О медиа» направлен на оздоровление информационной среды страны, укрепление национальных информационных ресурсов, сохранение и обеспечение плюрализма мнений в журналистике.

Закон «О медиа» направлен на оздоровление информационной среды страны, укрепление национальных информационных ресурсов, сохранение и обеспечение плюрализма мнений в журналистике.

Как передает Report, об этом сказал руководитель отдела Агентство развития медиа (MEDİA) по работе с субъектами медиа и журналистами Натиг Мамедли.

По его словам, что в тот же день, когда был подписан закон «О медиа», государство предоставило журналистам право на льготную ипотеку.

Он подчеркнул, что это является показателем того, что президент Азербайджана уделяет внимание к социальным проблемам представителей медиа: «Государство, не налагая никаких обязательств, распространило на представителей медиа привилегии, которые предусмотрены для госслужащих, учителей, ученых, спортсменов, добившихся высоких результатов. Это еще и шаг, направленный на повышение престижа профессии журналиста и медиа в целом».