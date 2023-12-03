Агентство развития медиа Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной профессора Ялчына Ализаде

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной профессора факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктора философии по филологии Ялчына Ализаде.

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной профессора факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктора философии по филологии Ялчына Ализаде.

Как сообщает Report , в некрологе говорится:

"В возрасте 83 лет скончался профессор факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктор философии по филологии Ялчын Мустафа оглу Ализаде.

Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики выражают глубочайшие соболезнования близким покойного".

Напомним, что Ялчын Ализаде скончался 2 декабря. Он был деканом факультета журналистики БГУ в период с 1999 по 2012 годы. В 2019 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Я. Ализаде был награжден орденом "Эмек" 3-й степени за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане.