Агентство развития медиа Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной профессора Ялчына Ализаде

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной профессора факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктора философии по филологии Ялчына Ализаде.
Как сообщает
"В возрасте 83 лет скончался профессор факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктор философии по филологии Ялчын Мустафа оглу Ализаде.
Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики выражают глубочайшие соболезнования близким покойного".
Напомним, что Ялчын Ализаде скончался 2 декабря. Он был деканом факультета журналистики БГУ в период с 1999 по 2012 годы. В 2019 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Я. Ализаде был награжден орденом "Эмек" 3-й степени за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане.