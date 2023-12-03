О нас

Агентство развития медиа Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной профессора Ялчына Ализаде

Агентство развития медиа Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной профессора Ялчына Ализаде Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной профессора факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктора философии по филологии Ялчына Ализаде.
Медиа
3 декабря 2023 г. 13:15
Агентство развития медиа Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной профессора Ялчына Ализаде

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной профессора факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктора философии по филологии Ялчына Ализаде.

Как сообщает Report, в некрологе говорится:

"В возрасте 83 лет скончался профессор факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктор философии по филологии Ялчын Мустафа оглу Ализаде.

Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики выражают глубочайшие соболезнования близким покойного".

Напомним, что Ялчын Ализаде скончался 2 декабря. Он был деканом факультета журналистики БГУ в период с 1999 по 2012 годы. В 2019 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Я. Ализаде был награжден орденом "Эмек" 3-й степени за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MEDİA Yalçın Əlizadənin yaxınlarına başsağlığı verib

Другие новости из категории

Число погибших журналистов с начала конфликта в секторе Газа достигло 53
Число погибших журналистов с начала конфликта в секторе Газа достигло 53
22 ноября 2023 г. 10:18
Гость Поговорим? Михаил Гусман: Ничто не может сравниться для меня с пребыванием в Баку
Гость "Поговорим?" Михаил Гусман: Ничто не может сравниться для меня с пребыванием в Баку
10 ноября 2023 г. 17:02
Журналисты AP, CNN, NY Times и Reuters сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль
Журналисты AP, CNN, NY Times и Reuters сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль
9 ноября 2023 г. 07:47
В Стамбуле создан Альянс тюркских новостных агентств
В Стамбуле создан Альянс тюркских новостных агентств
6 ноября 2023 г. 14:05
Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения
Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения
6 ноября 2023 г. 10:20
The Washington Post закончит год с убытком в $100 млн
The Washington Post закончит год с убытком в $100 млн
6 ноября 2023 г. 07:51
Определился победитель второго футбольного турнира, посвященного памяти журналистов-шехидов
ФотоОпределился победитель второго футбольного турнира, посвященного памяти журналистов-шехидов
5 ноября 2023 г. 23:14
МККК провел семинар для представителей медиа
МККК провел семинар для представителей медиа
4 ноября 2023 г. 10:13
Мировые СМИ широко освещают юбилейный Саммит Организации тюркских государств в Астане
ФотоМировые СМИ широко освещают юбилейный Саммит Организации тюркских государств в Астане
3 ноября 2023 г. 23:10
Госструктуры распространили совместную информацию о фейковых публикациях в соцсетях
Госструктуры распространили совместную информацию о фейковых публикациях в соцсетях
3 ноября 2023 г. 22:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi