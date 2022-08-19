О нас

Агентство предупредило субъектов медиа Азербайджана

Агентство предупредило субъектов медиа Азербайджана Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) в рамках установленных законодательством полномочий регулярно проводит мониторинг деятельности субъектов медиа, готовит отчеты об общей деятельности Агентства, ежемесячно представляя их медиа-сообществу.
Медиа
19 августа 2022 г. 11:37
Агентство предупредило субъектов медиа Азербайджана

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) в рамках установленных законодательством полномочий регулярно проводит мониторинг деятельности субъектов медиа, готовит отчеты об общей деятельности Агентства, ежемесячно представляя их медиа-сообществу.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Агентства к медиа-субъектам.

"Мониторинги показывают, что некоторые медиа-субъекты в своей деятельности нарушают основные нормы и принципы журналистской деятельности, допускают предвзятость при подготовке материалов, не изучают позицию всех сторон, а также используют вводящие в заблуждение новостные заголовки, что противоречит закону "О медиа" и требованиям "Редакционной политики и профессиональной этики".

Заявляем, что в случае повторения подобных ситуаций субъектам медиа, допустившим нарушения, будет выноситься официальное предупреждение, которое также будет размещено на официальных информационных ресурсах Агентства. В случае его несоблюдения будут приняты дальнейшие меры в соответствии с законодательством", - отмечается в обращении MEDİA.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMEDİA: "Pozuntuya yol vermiş media subyektlərinə rəsmi xəbərdarlıq ediləcək"

Другие новости из категории

Известный журналист Гамид Гамидов стал гостем медиа-школы Report
ФотоИзвестный журналист Гамид Гамидов стал гостем медиа-школы Report
18 августа 2022 г. 19:12
Чудеса Азербайджана - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны
"Чудеса Азербайджана" - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны
17 августа 2022 г. 08:57
Названы причины, по которым иностранным журналистам могут отказать в аккредитации в Азербайджане
Названы причины, по которым иностранным журналистам могут отказать в аккредитации в Азербайджане
13 августа 2022 г. 11:22
Утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджане
Утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджане
13 августа 2022 г. 11:01
Журналист Мубариз Асланов стал гостем Медиа-школы Report
ФотоЖурналист Мубариз Асланов стал гостем Медиа-школы Report
12 августа 2022 г. 20:59
В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа
В Азербайджане в скором времени запустят Реестр медиа
10 августа 2022 г. 11:45
Афлатун Амашов: 30-35% поступающих в Совет прессы жалоб связаны с рэкетирством
Афлатун Амашов: 30-35% поступающих в Совет прессы жалоб связаны с рэкетирством
10 августа 2022 г. 11:30
Журналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище
ФотоЖурналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище
4 августа 2022 г. 12:40
Forbes рассматривает возможность продажи своего бизнеса за 630 млн долларов
Forbes рассматривает возможность продажи своего бизнеса за 630 млн долларов
4 августа 2022 г. 11:39
Вячеслав Сапунов: Репутацию трудно заработать, но очень легко потерять
ФотоВячеслав Сапунов: Репутацию трудно заработать, но очень легко потерять
3 августа 2022 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi