Агентство предупредило субъектов медиа Азербайджана

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) в рамках установленных законодательством полномочий регулярно проводит мониторинг деятельности субъектов медиа, готовит отчеты об общей деятельности Агентства, ежемесячно представляя их медиа-сообществу.

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) в рамках установленных законодательством полномочий регулярно проводит мониторинг деятельности субъектов медиа, готовит отчеты об общей деятельности Агентства, ежемесячно представляя их медиа-сообществу.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Агентства к медиа-субъектам.

"Мониторинги показывают, что некоторые медиа-субъекты в своей деятельности нарушают основные нормы и принципы журналистской деятельности, допускают предвзятость при подготовке материалов, не изучают позицию всех сторон, а также используют вводящие в заблуждение новостные заголовки, что противоречит закону "О медиа" и требованиям "Редакционной политики и профессиональной этики".

Заявляем, что в случае повторения подобных ситуаций субъектам медиа, допустившим нарушения, будет выноситься официальное предупреждение, которое также будет размещено на официальных информационных ресурсах Агентства. В случае его несоблюдения будут приняты дальнейшие меры в соответствии с законодательством", - отмечается в обращении MEDİA.