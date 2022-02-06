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Агентство по развитию медиа выступило с заявлением

Агентство по развитию медиа выступило с заявлением Азербайджанское государство всегда высоко оценивало деятельность профессиональных СМИ, играющих важную роль в общественной жизни, и оказывало всестороннюю поддержку их развитию.
Медиа
6 февраля 2022 г. 23:36
Агентство по развитию медиа выступило с заявлением

Азербайджанское государство всегда высоко оценивало деятельность профессиональных СМИ, играющих важную роль в общественной жизни, и оказывало всестороннюю поддержку их развитию.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию медиа Азербайджанской Республики, в настоящее время, когда в стране принимаются последовательные меры по оздоровлению информационной среды, недопустимо, чтобы некоторые лица, пользуясь своим статусом, допускали не вписывающиеся в этические рамки оскорбительные и обвинительные выражения в отношении к представителям СМИ.

Плюрализм, свобода слова, право на ответ на любые критикующие медиа материалы не могут являться основанием для нарушения этических принципов и высказываний оскорбительного характера.

Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики призывает всех, независимо от должности и статуса, быть более сдержанными, ответственными и придерживаться принципов взаимного уважения в отношениях со СМИ и журналистами, выполняющими свои профессиональные обязанности.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəsi jurnalistlərlə münasibətdə məsuliyyətli olmağa çağırıb

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