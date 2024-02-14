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Агентство по развитию медиа и Совет прессы призвали журналистов следовать этическим стандартам

Агентство по развитию медиа и Совет прессы призвали журналистов следовать этическим стандартам
Медиа
14 февраля 2024 г. 16:00
Агентство по развитию медиа и Совет прессы призвали журналистов следовать этическим стандартам

Агентство по развитию медиа и Совет прессы Азербайджана призвали субъектов медиа и журналистов следовать стандартам профессиональной этики и соблюдать требования законодательства.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении агентства и совета.

В нем отмечается, что согласно Правилам этического поведения азербайджанских журналистов, имена и фотографии жертв несчастных случаев или преступлений не должны разглашаться без их согласия или согласия их законных представителей.

При освещении преступных деяний, насилия, жестокости и случаев самоубийства журналист должен воздерживаться от пропаганды таких поступков или их подачи в форме сенсации.

Напомним, что в ряде СМИ в Азербайджане были опубликованы фото- и видеокадры с места убийства, совершенного 13 февраля в Хатаинском районе города Баку.

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