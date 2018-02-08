Агентство по авторским правам: Те, кто, присвоив новости, выдают их за свои, несут за это ответственность

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В последние годы возросло количество СМИ и публикуемых ими новостей, а также число недовольных присвоением этих новостей другими. Об этом заявил Report заместитель председателя Совета по прессе, глава Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли. Он отметил, что согласно “Правилам профессионального поведения азербайджанских журналистов” плагиат в СМИ недопустим: “Присвоение чужих мыслей, идей и статей, написание их без ссылки является плагиатом”. По его словам, Совет по прессе рассматривает жалобы СМИ на основе кодекса профессионального поведения, поэтому принимаются и рассматриваются вопросы и по поводу плагиата: “B этой области есть серьезные проблемы. После выхода СМИ в интернет эта проблема значительно возросла и продолжает нарастать. Данная проблема сложилась издавна. Иногда поступают столь оригинальные жалобы, не имеющие никакого отношения к технологиям. Например, порой присваиваются логотипы, названия, дизайн СМИ. Поставив в названии точку или добавив какую-то букву, им кажется, что они видоизменили присвоенное, пытаясь тем самым защититься. Однако это их, конечно же не оправдывает. Обнаружив подобные факты, мы даем свои предложения и рекомендации. Если повторы подобных случаев имеют место и в дальнейшем, мы предпринимаем соответствующие меры ”.

Что касается предложений, М.Алескерли напомнил о необходимости всем представителям СМИ предварительно ознакомиться с правилами профессионального поведения: “Ныне большинство учредителей СМИ не имеют представления об этой области. Они не знают законы, не осведомлены и о кодексе профессионального поведения. В этой области в Азербайджане функционирует Агентство по авторским правам. Я бы порекомендовал этому агентству усилить свою деятельность. Им следует предложить новые подходы и концепции для решения проблем в этой области, нужно также вести просветительскую работу. Люди должны знать, что копирование, публикация материалов без ссылок недопустимы, надо быть ответственными. Структуры, задействованные в этой области, должны усилить свою деятельность”.

В ответ на запрос Report, в Агентстве по авторским правам заявили, что по законодательству новость становится объектом авторских прав только в том случае, когда она, выйдя за пределы информации, содержит в себе описания, анализ, то есть становясь продуктом творческой деятельности, подпадая при этом под защиту авторских прав согласно статье 6 Закона “Об авторских и смежных правах”: “Если журналист сопроводил свое расследование какого-либо события или опубликованную новость описаниями, исследованием, анализом, субъективными мыслями или cоображениями, она становится продуктом творческого труда – “произведением, являющимся объектом авторского права”, что предполагает защиту авторских прав на нее согласно статье 6 Закона Азербайджанской Республики “Об авторских и смежных правах””.

В Агентстве заявили, что информации делятся на общедоступные и закрытые. К первому типу относятся “ежедневные новости”, “статьи информационного характера о различных событиях и фактах ” и пр., к закрытой информации относятся “коммерческая или служебная тайна”, “государственная тайна”, “личная или семейная тайна. Защита подобной информации регулируется соответствующим законодательством.

Общедоступная информация, то есть статьи о различных событиях и фактах относятся к объектам, не защищаемым авторским правом, что отражено в статье 7 Закона Азербайджанской Республикии “Об авторских и смежных правах”.

Объекты авторского права являются определенным видом информации, существенно отличаясь от первичной информации. Первичная информация соответствует “новостному формату”, то есть сообщает о фактах, событиях, нося чисто информативный характер и не имея никаких признаков творчества.

Если какое-либо агентство присваивает новости, выдавая их за своим, значит, оно присваивает чужой труд, незаконно используя продукт чужого труда, а потому несет ответственность по Закону “О недобросовестной конкуренции””.