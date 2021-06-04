Агентство: Мировое сообщество не должно молчать по факту гибели журналистов

Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций проводит заседание в связи с подрывом на мине в Кельбаджаре сотрудников СМИ.

Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций проводит заседание в связи с подрывом на мине в Кельбаджаре сотрудников СМИ.

Как передает Report, председатель Наблюдательного совета Агентства Азай Гулиев назвал это очередным преступлением, совершенным Арменией:

"Армения все еще не желает предоставлять карты заминированных территорий и не демонстрирует желания в этом направлении. Это прямое нарушение международного гуманитарного права и норм. Этот шаг Армении является пересечением красной черты в прямом смысле слова. Мировое сообщество не должно молчать, когда гибнут невинные люди, гражданские лица, выполняющие профессиональную деятельность журналисты. На сегодняшний день – после заявления от 10 ноября примерно 130 граждан Азербайджана были ранены после подрыва на мине, 25 человек умерли".

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.