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Агентство: Мировое сообщество не должно молчать по факту гибели журналистов

Агентство: Мировое сообщество не должно молчать по факту гибели журналистов Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций проводит заседание в связи с подрывом на мине в Кельбаджаре сотрудников СМИ.
Медиа
4 июня 2021 г. 16:28
Агентство: Мировое сообщество не должно молчать по факту гибели журналистов
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Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций проводит заседание в связи с подрывом на мине в Кельбаджаре сотрудников СМИ.

Как передает Report, председатель Наблюдательного совета Агентства Азай Гулиев назвал это очередным преступлением, совершенным Арменией:

"Армения все еще не желает предоставлять карты заминированных территорий и не демонстрирует желания в этом направлении. Это прямое нарушение международного гуманитарного права и норм. Этот шаг Армении является пересечением красной черты в прямом смысле слова. Мировое сообщество не должно молчать, когда гибнут невинные люди, гражданские лица, выполняющие профессиональную деятельность журналисты. На сегодняшний день – после заявления от 10 ноября примерно 130 граждан Азербайджана были ранены после подрыва на мине, 25 человек умерли".

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке Azay Guliyev: World community should not remain silent on deaths of journalists
Версия на азербайджанском языке Agentlik: Jurnalistlərin həlak olmasına dünya birliyi səssiz qalmamalıdır

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