Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр

"Нет никаких ограничений на количество сотрудников при включении субъекта СМИ и его редакции в медиа-реестр".

Нет никаких требований по числу сотрудников при включении СМИ и их редакций в медиа-реестр.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития медиа.

Отмечается, что при включении медиа-субъекта и его редакционного коллектива в реестр нет никаких минимальных требований на число сотрудников.

"То есть, независимо от числа сотрудников медиа-субъект может быть включен в реестр. Однако поскольку в информационной системе медиа-реестра требуется внесение информации о работниках, то должны быть внесены данные как минимум об одном сотруднике".