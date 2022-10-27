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Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр

Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр "Нет никаких ограничений на количество сотрудников при включении субъекта СМИ и его редакции в медиа-реестр".
Медиа
27 октября 2022 г. 12:05
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр

Нет никаких требований по числу сотрудников при включении СМИ и их редакций в медиа-реестр.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития медиа.

Отмечается, что при включении медиа-субъекта и его редакционного коллектива в реестр нет никаких минимальных требований на число сотрудников.

"То есть, независимо от числа сотрудников медиа-субъект может быть включен в реестр. Однако поскольку в информационной системе медиа-реестра требуется внесение информации о работниках, то должны быть внесены данные как минимум об одном сотруднике".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Media subyektinə işçilərin reyestrə daxil edilməsi məsələsində kvota qoyulmayıb"

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