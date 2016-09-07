Агентство AFP открыло представительство в Северной Корее

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Агентство AFP открыло свое представительство в Cеверной Корее в соответствии с соглашением, подписанным ранее в этом году с Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, на церемонии открытия участвовал руководитель AFP Эмануэль Хоог, который встретился с генеральным директором ЦТАК Ким Чон Гваном.

В сентябре 2006 года в Пхеньяне было открыто представительство японского агентства Киодо, в январе 2012 года бюро американского агентства. В представительствах Киодо и Ассошиэйтед Пресс работают северокорейские журналисты.





