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    Агентство AFP открыло представительство в Северной Корее

    На церемонии открытия участвовал руководитель агентства Эмануэль Хоог

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/  Агентство AFP открыло свое представительство в Cеверной Корее в соответствии с соглашением, подписанным ранее в этом году с Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, на церемонии открытия участвовал руководитель AFP Эмануэль Хоог, который встретился с генеральным директором ЦТАК Ким Чон Гваном.

    В сентябре 2006 года в Пхеньяне было открыто представительство японского агентства Киодо, в январе 2012 года бюро американского агентства. В представительствах Киодо и Ассошиэйтед Пресс работают северокорейские журналисты.



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