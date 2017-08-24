Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Председатель Совета прессы (СП), депутат Афлатун Амашов встретился с руководителем Федерации журналистов тюркского мира Мендересом Демирем.

Как сообщили Report из СП, на встрече прошли обсуждения касательно Фестиваля документальных фильмов тюркского мира.

На фестиваль приняты документальные фильмы из 7 тюркских стран и различных тюркских общин. На встрече М.Демир заявил, что 30 сентября этого года в Стамбуле состоится просмотр представленных на фестиваль фильмов и будут названы имена победителей. Затем в Казахстане, Кыргызстане, Турецкой Республике Северный Кипр и Македонии состоится показ фильмов-лауреатов. Аналогичный процесс предусмотрен в Азербайджане на 13-14 октября.

Касаясь важности Фестиваля документальных фильмов тюркского мира, председатель СП Афлатун Амашов заявил, что данная идея является важным шагом с точки зрения более тесной интеграции тюркских общин, имеющих схожие языки, традиции и пр. А.Амашов заявил о готовности СП постоянно поддерживать данную инициативу.