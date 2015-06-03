​Афлатун Амашов: Распоряжение президента повышает интерес к журналистике

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ "От имени журналистов выражаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность по поводу подписанного главой государства распоряжения о праздновании 140-летия национальной печати Азербайджана. Мы высоко оцениваем данное распоряжение".

Об этом в заявлении Report отметил председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, данное распоряжение является наглядным примером заботы и внимания руководства страны по отношению к медиа: "В распоряжении также затронут 140-летний путь национальной печати. Аналогичное распоряжение впервые было подписано общенациональным лидером Гейдаром Алиевым по случаю 125-летия национальной печати. Подобные распоряжения повышают интерес к журналистике и создают дополнительный стимул.

Дается правильная оценка роли медиа в развитии демократических процессов в стране. После обретения Азербайджаном независимости постоянно ощущается забота государства по отношению к СМИ. Как вам известно, азербайджанские СМИ находились под цензурой, однако в 1998 году цензуру отменили. Этим в медиа начался новый этап развития".

А.Амашов добавил, что по случаю 140-летия национальной печати некоторым журналистам вручат Высшую награду медиа: "Совет прессы проведет свои мероприятия на основе единого плана. Пройдет заседание Правления, на котором обсудят данные вопросы. Как часть этих мероприятий, некоторым журналистам вручат учрежденную несколько лет назад Высшую награду медиа".

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия национальной печати. В распоряжении Фонду господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики и Совету прессы поручено в течение месяца представить президенту страны предложения о награждении имеющих заслуги в развитии национальной печати журналистов на основе предложений журналистских организаций и редакций и обеспечить проведение в Баку и регионах страны юбилейных мероприятий.