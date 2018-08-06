Афлатун Амашов: Ощущается необходимость в журналистах со знанием иностранного языка

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "В Азербайджане ощущается необходимость в журналистах со знанием иностранного языка. Впредь мы должны увеличить в Азербайджане число журналистов, получающих образование на иностранных языках, это для нас очень важно".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов.

По его словам, уже 5 лет, помимо тестового экзамена, абитуриенты, желающие учиться на факультете журналистики, сдают экзамен по выявлению способностей: "Для приема на факультет журналистики регистрацию прошли 446 абитуриентов, выдержавших условия конкурса тестового экзамена, проведенного по III группе специальностей. 125 из них - юноши, 321 - девушки. 402 абитуриента сдают экзамен по азербайджанскому, а 44 - русскому секторам. Это довольно хороший результат".

А.Амашов отметил, что выделено 225 вакантных мест, 150 из которых предусмотрены для Бакинского государственного университета, а остальные для Бакинского славянского университета, Азербайджанского университета языков и Нахчыванского госуниверситета:

"Темы для экзамена по выявлению способностей выбираются с участием представителей Совета прессы и СМИ за несколько минут до начала экзамена и передаются через видеосвязь в экзаменационные центры. Абитуриенты пишут сочинение по одной из представленных тем, которые достаточно просты и обширны. Абитуриент, имеющий широкий кругозор и знания, справится с сочинением. Для нас важно, чтобы будущий журналист мог ясно и грамотно излагать собственные мысли. Думаю, что предусмотренные места заполнятся. В азербайджанскую журналистику придут новшество и новая атмосфера. Поэтому мы поставили на повестке вопрос, связанный с экзаменом по выявлению способностей".

Председатель СП добавил, что по результатам исследований, до последних лет большая часть выпускников факультета журналистики трудоустраивалась в других сферах:

"После восстановления экзамена по выявлению способностей на указанный факультет поступают лица, имеющие интерес к данной профессии, подготавливаются более лучшие кадры".