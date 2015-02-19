​Афлатун Амашов обнародовал правила членства в Совете прессы Азербайджана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Для членства в Cовете прессы необходимо пройти соответствующую регистрацию как юридическое лицо и налогоплательщик, минимум 2 года работать в этой сфере, а также иметь не менее трех работников". Об этом в интервью Report заявил председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов. Он также отметил, что на медиа организацию, которая обращается в Совет по поводу членства в нем, за последний год не должна поступить ни одна жалоба, которая может подтвердиться: "Что касается ограничений, то могу сказать, что те медиа организации, по отношению к которым Советом прессы были приняты соответствующие решения в связи с нарушением профессиональных принципов, в течение одного года не могут обратиться с просьбой о членстве в Совете. Кроме того, заявления о членстве в Совете тех медиа организаций, которые попали в "черный" список из-за постоянного нарушения профессиональных принципов, тоже не будут рассматриваться. Те организации, которые нарушают периодичность своей деятельности также не могут стать членами Совета. Например, если, допустим, газета, зарегистрированная как еженедельник, не выходит месяцами, то она не может стать членом Совета. На самом деле и до сих пор тоже применялись подобные ограничения, просто в настоящее время этот вопрос еще более усовершенствован".

А.Амашов также отметил, что газеты, тираж которых ниже 1000, и журналы, тираж которых ниже 500 экземпляров, не могут стать членами Совета прессы.

"В последнее время участились случаи обращения с просьбой о членстве в Совете со стороны интернет-СМИ. Значительная часть ограничений связана именно с их членством в Совете. Те информационные агентства и их информационные порталы, материалы которых прослеживаются за день меньше чем 1000 раз по системе международного подсчета, не могут обратиться в Совет прессы с просьбой о членстве в нем", - сказал А.Амашов.