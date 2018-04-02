Афлатун Амашов: Некоторые "рэкетские издания" злоупотребляют именем Совета прессы

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые "рэкетские издания" и приближенные к ним люди злоупотребляют именем Совета прессы Азербайджана, втираются в доверие к людям и этим пытаются реализовать свои материальные интересы. Такие факты встречались и раньше, принимались соответствующие меры в юридической плроскости".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов.

Председатель Совета внес ясность в некоторые вопросы: "Некоторое время назад мы получили информацию, что кто-то продает якобы принадлежащие СП журналистские удостоверения. Эти удостоверения были нами распространены в соцсети facebook, выделено, что они не относятся к Совету. В связи с этим в различных интернет-ресурсах распространили информацию. Вслед за этим правоохранительные органы перешли в действие, лица, совершающие подлог от имени СП, были задержаны. Сегодня в facebook распространилась фотография премии. Безусловно, у СП нет никаких премий с указанным форматом и содержанием, и никогда не было. Как видно, какие-то люди опять перешли в действие, чтобы, пользуясь именем СП, реализовать свои локальные интересы. Мы категорично заявляем, что допускающие такую фальсификацию будут наказаны в рамках законов. Это само собой разумеется. К сожалению, есть и те, кто такие негативные образцы, которые, несомненно, появились как результат мошеннического мышления, пытаются преподнести общественности с подтекстом, намеками в отношении СП. Я испытываю сложность отличить таких от тех, кто "запускает в оборот" премию, которую вы видите на изображении. Давайте будет справедливыми!".