​Афлатун Амашов: Готовится план мероприятий по случаю 140-летнего юбилея азербайджанской печати

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Готовится план мероприятий по случаю 140-летнего юбилея азербайджанской печати. Об этом Report сказал председатель совета прессы Афлатун Амашов.

Он отметил, что план мероприятий будет обсужден на Президиуме совета прессы: "После обсуждений будет принято решение. Мероприятия, которые проведет совет прессы, станут частью торжественной церемонии. В Азербайджане по случаю круглых дат всегда проводились мероприятия на высшем уровне. Юбилей прессы отмечается на государственном уровне. Подобные мероприятия пройдут не только в Баку, но и в регионах страны".

Председатель совета отметил, что пока еще есть немного времени до 140-летнего юбилея печати. Поэтому план мероприятий пока не полностью уточнен.

Исполнительный директор фонда поддержки средств массовой информации при президенте Азербайджана Вюгар Сафарли сказал Report, что план мероприятий, посвященный 140-летнему юбилею печати, будет обнародован в ближайшее время.